O médio do FC Porto, Stephen Eustáquio, foi convocado pelo selecionador do Canadá, Jesse Marsch, para os dois próximos jogos da seleção, ante Austrália e Colômbia, de preparação para o Mundial 2026.

Eustáquio integra uma lista de 24 jogadores para os encontros que se realizam em outubro. Dia 11, pelas 00h30 (hora de Portugal Continental), o Canadá recebe a Austrália, em Montréal. No dia 15, à 01h00, há duelo ante a Colômbia, em Toronto.

O Canadá é, juntamente com os Estados Unidos e o México, um dos países anfitriões do Mundial 2026.

O médio de 28 anos tem 51 jogos e quatro golos pela principal seleção do Canadá.

No FC Porto desde meio da época 2021/22, Eustáquio leva cinco jogos pelos dragões esta temporada, sempre como suplente utilizado.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?