Titular na vitória do FC Porto sobre o Santa Clara, Stephen Eustáquio foi informado, no final do encontro, da morte da mãe.

«O FC Porto está solidário com Stephen Eustáquio, que perdeu a mãe este sábado, no decorrer do encontro com o Santa Clara. Num momento muito difícil e de enorme tristeza, o clube envia as mais sentidas condolências a toda a família enlutada», refere a nota publicada pelos dragões no site oficial.

Titular neste sábado, tal como já foi referido, Eustáquio saiu ao minuto 56. No final do encontro participou na habitual roda, e também no momento de agradecimento aos adeptos, mas depois, quando ia a entrar para o túnel de acesso aos balneários, foi chamado por Sérgio Conceição, que teve um curto diálogo com o jogador.

Na flash interview da Sport TV, o técnico adiantou que a conversa não esteve relacionada com a substituição, embora sem entrar em pormenores: «Infelizmente não foi por isso, o Eustáquio tem um problema pessoal, não foi nada do jogo e aproveito para lhe mandar um abraço, todo o grupo está com ele, nesta luta familiar.»