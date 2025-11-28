Apesar de ainda ter 28 anos, Stephen Eustáquio já prepara o futuro após a carreira de futebolista e é um dos alunos no Curso de Treinador Grau II/UEFA B da AF Porto.

O organismo partilhou imagens das aulas e o internacional canadiano é um dos alunos, tal como, por exemplo, Francisco Ramos, médio do Paços de Ferreira.

Eustáquio está no FC Porto desde 2021/22 e, apesar de não ser um titular habitual, integra o lote de capitães, sendo uma das vozes de comando no balneário dos dragões.