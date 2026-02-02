Stephen Eustáquio está de saída do FC Porto e muito perto de rumar à Major League Soccer [MLS], para reforçar o Los Angeles FC.

O médio internacional canadiano já não viajou com a equipa para Rio Maior, segundo avançou o Zerozero e entretanto confirmou o Maisfutebol, onde esta noite os dragões defrontam o Casa Pia no fecho da 20.ª jornada da Liga.

Eustáquio fez apenas quatro jogos a titular nesta temporada [nenhum na Liga], tendo jogado apenas 585 minutos distribuídas por 16 partidas.

Ao contrário do que aconteceu nas três épocas anteriores no Dragão, onde esteve nas preferências de tanto de Sérgio Conceição como de Vítor Bruno e Martín Anselmi, o médio de 29 anos não é uma opção regular de Francesco Farioli, sendo expectável perder ainda mais espaço na equipa com a chegada do costa-marfinense Seko Fofana, um pedido expresso do treinador, que foi oficializado como reforço nesta segunda-feira.

Com necessidade de jogar, até para garantir o seu lugar na seleção do Canadá para o próximo Mundial, Eustáquio vê com bons olhos a saída para a MLS, dos Estados Unidos (onde também competem equipas canadianas), estando em negociações com o Los Angeles FC, num processo um pouco diferente daquele que acontece na maioria dos campeonatos, já que a liga centraliza as contratações de jogadores.

Apesar da transferência poder ser consumada nos próximos dias, recorde-se que a janela de transferências na MLS encerra apenas a 26 de março.

Eustáquio tem contrato com os dragões até junho de 2027. O médio foi internacional jovem por Portugal, mas como sénior tem 54 internacionalizações pelo Canadá.

Em três épocas e meia pelo FC Porto, o luso-canadiano registou 12 golos e 10 assistências em 156 jogos, tendo conquistado pelo clube uma Liga, duas Supertaças, três Taças de Portugal e uma Taça da Liga.

Na sua carreira, Eustáquio representou como profissional também Paços de Ferreira, Desportivo de Chaves, Leixões e Torreense, além dos mexicanos do Cruz Azul.