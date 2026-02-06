OFICIAL: FC Porto empresta Stephen Eustáquio ao Los Angeles FC
Cedência até ao verão com opção de compra
O Los Angeles FC anunciou a contratação de Stephen Eustáquio.
O médio chega ao emblema norte-americano por empréstimo do FC Porto. A cedência é válida até junho de 2026, ficando o clube da MLS com opção de compra do passe do internacional canadiano.
O jogador natural de Leamington, Ontario, conta com bastante experiência no futebol português. Formado no Nazarenos, da Associação Futebol de Leiria, Eustáquio representou, em solo português, clubes como o Torreense, o Leixões, o Desp. Chaves e o Paços de Ferreira.
A nível de experiência fora de Portugal teve uma curta passagem pelo México, com as cores do Cruz Azul, onde realizou apenas dois jogos na época 2018/19.
Reforçou o FC Porto na temporada 2021/22, na altura por empréstimo dos pacenses. Fez, no total, 156 jogos pelos dragões, somando 12 golos e dez assistências.
O médio canadiano junta-se, assim, à equipa orientada pelo luso-canadiano Marc Dos Santos. Será, portanto, colega de Son Heung-min e do ex-Estrela da Amadora Igor Jesus.
