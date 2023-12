Stephen Eustáquio foi considerado o jogador do ano no Canadá, depois de ser eleito através da votação dos treinadores e jornalistas do país.

Esta é a primeira vez que o jogador do FC Porto vence o prémio, depois de um ano em que fez 51 jogos (45 deles pelos dragões) e marcou cinco golos e fez ainda três assistências. Pela seleção do Canadá, o médio entrou em campo seis vezes, assinando um golo e uma assistência.

O futebolista venceu a concorrência, num top-5 que contava com Alphonso Davies (Bayern Munique), Jonathan David (Lille), Alistair Johnston (Celtic) e Ismaël Koné (Watford).

Nas outras categorias, a jogadora Jessie Fleming (Chelsea) venceu o prémio de melhor futebolista feminina e Ismaël Koné foi nomeado o jovem jogador do Ano.