É pré-época, é verdade, e os resultados são o menos importante nesta altura. Ainda assim, é sempre melhor trabalhar sobre vitórias do que derrotas, diz-se.

E é por isso que o FC Porto é hoje uma equipa seguramente mais feliz do que triste: esta tarde, os dragões venceram o Sturm Graz, por 2-0, e somaram a sétima vitória em sete jogos nestas primeiras semanas de trabalho.

No término do estágio da Áustria, a equipa de Vítor Bruno deixou boas indicações frente ao atual campeão austríaco, que está a pouco mais de uma semana de iniciar a competição oficial, e por isso mais adiantado no que toca à pré-temporada.

Da revolução de Vítor Bruno, só David Carmo e Grujic sobreviveram

Face ao jogo à porta fechada diante do Tatabánya, o último, técnico azul e branco fez nove alterações no onze inicial: saem Gonçalo Ribeiro, Dinis Rodrigues, Fábio Cardoso, Martim Cunha, Rodrigo Mora, Vasco Sousa, Romário Baró, Gonçalo Sousa e Toni Martínez, entram Cláudio Ramos, João Mário, Zé Pedro, Martim Fernandes, Alan Varela, Nico González, Gonçalo Borges, Namaso e Iván Jaime. Mantêm-se apenas David Carmo e Grujic.

As principais novidades foram a utilização de Martim Fernandes como lateral-esquerdo – Zaidu e Wendell ainda estão indisponíveis – e a de Nico num papel mais avançado no meio-campo, à frente de Alan Varela, o primeiro construtor, e Grujic.

FILME E FICHA DO JOGO.

A partida nunca foi jogada a um ritmo propriamente alto, e esteve muito tempo, a maioria do tempo, mais longe do que perto das balizas. Ainda assim, os dragões dominaram todas as incidências que aconteceram no retângulo verde.

Sobretudo porque a formação portista mostra já bons princípios na construção, com Alan Varela em destaque. Na frente, foi sobretudo Gonçalo Borges o grande agitadorz, quer na primeira quer na segunda parte.

Paciência no 1-0, irreverência no 2-0

À falta de grandes oportunidades de golo, o 1-0 surgiu aos 33 minutos, num lance de muita paciência do ataque do FC Porto, finalizado por Grujic de cabeça e após um belo cruzamento de Martim Fernandes na esquerda.

O dragão cresceu ainda mais, agora com outra acutilância ofensiva, e podia ter ido para o intervalo com outro resultado. Primeiro foi o próprio Sturm a facilitar, num atraso de Wüthrich, e depois foram João Mário e Iván Jaime – grande passe no início da jogada – a desperdiçarem o 2-0.

Se a primeira parte foi calma e de domínio azul e branco, a segunda não foi muito diferente.

No FC Porto não houve alterações, enquanto o campeão austríaco mudou toda a equipa. E logo aos 55 minutos Gonçalo Borges quis embelezar uma exibição que já vinha sendo muito positiva e serviu Namaso para o 2-0, num contra-ataque rápido.

Ainda com muito tempo para jogar, a formação de Vítor Bruno, também certamente já com algum desgaste, limitou-se a controlar as operações do jogo, já com menos poder de fogo para atacar a baliza contrária.

O Sturm cresceu ligeiramente, ameaçou um par de vezes a baliza de Cláudio Ramos, mas insuficiente para contestar a vitória azul e branca. Essa é justa e incontestável.

O FC Porto continua a dar bons sinais nesta pré-época, numa altura em que caminha a passos largos para a estreia oficial frente ao Sporting, na Supertaça. Resta apenas um desafio: o jogo de apresentação no Dragão, frente ao Al Nassr de Ronaldo, Luís Castro, Otávio e companhia.