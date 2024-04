O treinador dos sub-19 do FC Porto, Capucho, em declarações na flash interview do Canal 11 após a derrota frente ao Milan, nos penáltis, na meia-final da Youth League:

[Alguma frustração pelo desfecho final?] «O meu sentimento é de tristeza. Aquilo que estes miúdos fizeram, apesar de não terem entrado bem no jogo... a partir do momento em que clarificámos as nossas ideias, demonstrámos o que valemos. Na segunda parte tivemos muito mais possibilidades de golo. eles têm de perceber que isto é futebol. Quando não definimos as situações no último toque, isto pode acontecer. Sentimos que fomos melhores.

[O que disse aos jogadores?] O que disse é que os vencedores, depois de uma chapada destas, têm de estar na mesma orgulhosos. Queremos ser melhores jogadores e melhor equipa. Se formos assim, de certeza que estamos preparados para a alta competição e para jogar com a azul e branca no Dragão.

O adversário tem mérito, sabiam o que valíamos. Pressionaram-nos, obrigaram-nos a tomar más decisões. Mas a partir do momento em que a equipa assentou, começou a ter mais bola e a procurar os espaços. Faltou a última definição para finalizarmos as oportunidades que tivemos.»