Ricardo Costa e Capucho vão orientar as equipas de sub-17 e sub-19 do FC Porto, respetivamente, anunciou o clube, confirmando a informação avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.

O antigo defesa vai estrear-se como técnico principal depois de duas temporadas no papel de adjunto no Belenenses SAD e nos sub-19 dos dragões. Ricardo Costa, de 41 anos, que jogou oito épocas no emblema azul e branco [entre 1999 e 2007], sucede a Ricardo Malafaia, treinador que fica responsável pelos sub-16.

Por seu turno, Capucho regressa aos sub-19 do FC Porto, cargo que ocupou entre 2012 e 2014. O ex-futebolista de 50 anos [que jogou nos azuis e brancos entre 1997 e 2003], trabalhou ainda na equipa B portista antes de interromper uma ligação de oito anos à formação, iniciando a carreira de treinador, tendo orientado Rio Ave, Varzim, Mafra e Sp. Covilhã.

Além disso, os dragões informam que Tozé é o novo treinador dos sub-14 enquanto José Violante é responsável pelo escalão sub-15.