O FC Porto renovou contrato com Jorge Meireles.



Recrutado ao Paços de Ferreira, o avançado de 18 anos percorreu todos os escalões de formação dos azuis e brancos e estreou-se como profissional na equipa B na época passada.



Jorge Meireles leva 11 jogos na II Liga, dois na Premier League Internacional Cup, sete na Youth League e sete jogos no campeonato nacional sub-19. No total, o atacante leva nove golos, sete deles na Youth League, prova na qual foi o melhor marcador da equipa.



«Cheguei aqui para os sub-10 e já aí ambicionava chegar à equipa A. Estou na equipa B, parece apenas à distância de um passo, mas ainda tenho de trabalhar muito para chegar lá», referiu, citado pelos meios do clube.



O FC Porto não revelou a duração do vínculo de Jorge Meireles.