Contratado pelo FC Porto no último mercado de transferências, Deniz Gül tem procurado o seu espaço no plantel azul e branco, numa altura em que Samu é o grande destaque da equipa.

Com quatro jogos realizados até ao momento, sendo que em nenhum deles foi titular, o avançado sueco soma dois golos, um apontado frente ao Bodo/Glimt e outro contra o Arouca.

«Tem sido bastante surreal desde que cheguei a Portugal, pelo menos no início. Ainda assim, acho que tenho encarado tudo da melhor forma. A cidade do Porto é boa, as pessoas são simpáticas e o clube tem-me ajudado da melhor forma e com isso tenho jogado cada vez mais. As pessoas interessam-se muito por futebol, vivem muito o desporto», começou por referir.

«Desde o momento em que soube do interesse do FC Porto foi tudo muito rápido, não existiu qualquer hesitação da minha parte. Uma oportunidade destas é impossível de recusar. Diria que o melhor momento que vivi até agora foi o golo que marquei no Estádio do Dragão, seguido da música que os adeptos criaram para mim», acrescentou.