As bancadas do Estádio do Dragão estiveram repletas de adeptos este domingo, para o jogo do FC Porto com o Twente, exceção feita à zona habitualmente ocupada pelos Super Dragões, que esteve praticamente vazia durante toda a partida.

Segundo foi possível saber, o clube portista continua sem acordo com a claque para a nova época. O novo protocolo, de resto, ainda não foi assinado por falta de entendimento entre as duas partes, avançou A Bola e confirmou o Maisfutebol.

Os bilhetes para o topo sul do Dragão não estiveram à venda para lugares anuais e foram disponibilizados para compra individual apenas mais tarde, isto porque se trata de uma Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência (ZCEAP).

De recordar que a direção comandada por André Villas-Boas tinha terminado, em maio do ano passado, o protocolo que vigorava até então entre claque e clube, com o objetivo de negociar um acordo sob novos pressupostos.