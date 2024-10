Os Super Dragões negaram ter qualquer responsabilidade nas mensagens escritas em muros nas imediações do Estádio do Dragão.

«Os Super Dragões vêm por este meio demarcar-se totalmente das inscrições feitas na última madrugada nas parecedes junto ao Estádio do Dragão. Lamentamos que o nome dos Super Dragões continue a ser utilizado para interesses pessoais que não representam de forma nenhuma os do Grupo, cujo único propósito é o apoio às equipas do Futebol Clube do Porto e o engrandecimento do seu nome», lê-se.

A frase «Fora Vítor Bruno. Volta Sérgio Conceição. SD 86» foi escrita em pelo menos dois muros perto do recinto dos azuis e brancos, entretanto já limpos de qualquer inscrição. Numa outra zona, também Villas-Boas foi visado: «AVB: lobo para dentro, cordeiro para fora. SD 86».

Na mesma nota publicada nas redes sociais, a claque do FC Porto diz que já esclareceu o assunto com a direção e refere ainda que, no futuro, não voltará a reagir a ações do tipo que usem o nome dos Super Dragões.