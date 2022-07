Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Aveiro, após a conquista da Supertaça ante o Tondela, com um triunfo por 3-0:

[Evanilson saiu agarrado à perna direita ao intervalo e foi substituído por Toni Martínez:] «Não foi capaz de iniciar o segundo tempo, [teve] um pequeno problema muscular penso eu, mas ainda não falei com o departamento médico.»

[Baixa de ritmo na segunda parte:] «Quero que eles tenham a mesma capacidade no jogo durante os 90 e poucos minutos, mas acho que é por isso, pela fase da época. Primeiro jogo oficial, é normal, mesmo assim na segunda parte houve momentos interessantes.

[Se Taremi mostrou compromisso com o FC Porto:] «Fico sem resposta, não há resposta para isto. O que é que aconteceu no jogo? Quem foi o melhor jogador em campo?»