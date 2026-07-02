Coimbra recebe a Supertaça Cândido de Oliveira a 1 de agosto (sábado, 20h15). O campeão nacional FC Porto mede forças com o vencedor da Taça de Portugal, o Torreense.

O Estádio Municipal de Coimbra – casa da Académica – foi remodelado a pensar no Euro 2004 e tem capacidade para mais de 29 mil adeptos. De recordar que a Briosa está de regresso à II Liga.

O FC Porto é o emblema com mais participações na Supertaça (35) e mais triunfos (24), seguido por Benfica (10) e Sporting (nove). O Benfica é o detentor da prova. O FC Porto conquistou a Supertaça em 2024.

No comunicado emitido pela Federação Portuguesa de Futebol, não deixa de saltar à vista uma gaffe - a entidade referiu-se ao Torreense como «finalista vencido da Taça de Portugal».

[Notícia atualizada às 17h49]