Foi com muita euforia que o FC Porto chegou ao Estádio do Dragão já bem dentro da madrugada deste domingo, após a reviravolta épica diante do Sporting na Supertaça.

Foram dezenas os adeptos que foram aguardar a equipa no regresso à cidade do Porto, num momento de comunhão e celebração por mais um troféu conquistado.

O FC Porto, refira-se, venceu o Sporting por 4-3 e conquistou assim a 24.ª Supertaça da sua história.

