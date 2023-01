Na antevisão à final four da Taça da Liga, Sérgio Conceição debruçou-se sobre a evolução que a competição teve ao longo dos anos, acrescentando que esta é disputada como se «do um título de campeão nacional se tratasse».



«A Taça da Liga tem evoluído de ano para ano. Lembro-me que no início algumas vezes metiam-se jogadores da equipa B ou dos juniores. Hoje em dia isso não existe. Todos querem ganhar. Se ganharmos, não vai dar gasolina nenhuma. É um título que podemos conquistar para o FC Porto», começou por dizer.



«Hoje as equipas disputam este título como se do título de campeão nacional se tratasse. isso diz bem do formato que a Taça da Liga tem. É um título importante, ainda não o temos no museu. Mas não vou falar nisso porque as coisas podem correr mal. Primeiro vamos pensar no Académico de Viseu e se passarmos, falaremos disso», acrescentou.

Sérgio Conceição fez questão de reforçar a seriedade com que a equipa portista preparou o jogo com a formação da II Liga, embora reconheça o favoritismo.

«Há sempre uma ambição grande e este jogo foi preparado da mesma forma do que jogos da Liga dos Campeões. Demonstra o respeito que temos pelo adversário de amanhã e tendo o 'handicap' que não podemos recuperar nada se formos eliminados. Sabendo da responsabilidade que teoricamente somos mais fortes do que o adversário, que é um histórico do futebol português e respeitando essa história, temos a convicção de que vamos fazer de tudo para passar a eliminatória e estar na final», rematou.

A meia-final da Taça da Liga entre FC Porto e Ac. Viseu está agendada para as 19h45 desta quarta-feira, em Leiria, e poderá acompanhar o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.