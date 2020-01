Jesús Corona tem sido uma das principais figuras do FC Porto na presente temporada. Tanto como defesa ou como o extremo, o mexicano tem apresentando um rendimento elevadíssimo.



Será que os dragões perdem poder ofensivo com o asteca como lateral-direito? Conceição lembrou o jogo em Moreira de Cónegos para responder e elogiou o seu jogador.



«Depende do que é pedido. O Corona jogou a lateral em Moreira de Cónegos e fez uma assistência e ganhou um penálti. Depois passou para a frente e marcou um golo. Ele tem melhor feitio do que eu, é mais tranquilo. Sei que ele gosta de jogar mais à frente, mas a sua dedicação como lateral é sempre máxima. Admiro-o nesse sentido. Quando jogava a lateral, fazia-o relativamente bem, cumpria sempre o que o treinador me pedia, mas não era com o mesmo sorriso. Ele tem essa particularidade», referiu o técnico portista.



Em relação aos rumores sobre uma eventual saída de Zé Luís e sobre a condição física de Aboubakar, Conceição acabou por fugir à questão.



«O Zé tem um problema que o impossibilita de treinar e consequentemente de jogar. Está melhor, mas ainda não é opção para amanhã [sábado]. O Aboubakar está bem, mas o Tiquinho está a fazer golos. Há ciclos mais e menos positivos. O grupo todo é bastante comprometido, é fantástico enesse sentido», respondeu.