Conceição: «Estamos focados no título em si e não na sua importância»

Praticamente uma semana após se terem defrontado no Dragão, Sp. Braga e FC Porto vão disputar a Taça da Liga. Sérgio Conceição espera um encontro diferente daquele da jornada 17 da Liga e que terminou com o triunfo dos bracarenses (1-2).



«Vai ser um jogo diferente. Por si só os jogos são todos diferentes, têm histórias e momentos distintos embora as características as equipas se manterem. Amanhã [sábado] não foge à regra. Olhamos para os jogos do Sp. Braga com este novo treinador, olhamos para o que foi a equipa principalmente na Liga Europa, onde tem sido forte. Não olhamos só para estes jogos com o Ruben [Amorim], mas para todos os jogos. Há um conhecimento profundo das caraterísticas individuais dos jogadores e da dinâmica coletiva que é diferente da do Sá Pinto. Temos uma final para disputar e queremos muito ganhar», disse, em jeito de lançamento da partida.



O treinador completou o raciocínio apontando as principais diferenças do embate da última sexta-feira para o de este sábado.



«Se calhar o Sp. Braga, perdendo pontos não iria fica numa posição muito diferente na tabela. Veio ao Dragão com algum tranquilidade, ainda que com responsabilidade de jogar bem e ganhar. Amanhã é diferente. É um jogo de decisão, é o mata-mata. É diferente para o Sp. Braga, sem me querer muito meter no papel deles. Temos pressão de ganhar todos os jogos», referiu.





Este troféu é o único que falta no museu do Dragão pese embora os portistas já tenham disputado três finais. O técnico dos azuis e brancos frisou que não existe mais pressão para o jogo pelo FC Porto nunca ter arrecadado a Taça da Liga.



«A vontade de ganhar todos os jogos é enorme. A vontade dos jogadores no trabalho diário é incrível. Os jogos são todos finais para nós, sejam os que definem títulos, sejam os do campeonato em que perdendo qualquer ponto fica difícil. A Taça de Portugal é igual. São todos finais. Estamos habituados a este tipo de pressão, faz parte do andamento normal de um clube grande que vive de títulos», atirou.



«Estamos em todas as frentes e numa situação privilegiada, tal como o SP. Braga, para ganhar este título. Estamos completamente focados no título em si e não na sua importância por outros fatores», acrescentou.



A final da Taça da Liga está marcada para este sábado (19h45), em Braga.