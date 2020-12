O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, afirmou esta terça-feira que a equipa está preparada para reencontrar o Paços de Ferreira esta época, agora para a Taça da Liga, após a derrota por 3-2 a contar para o campeonato, na Capital do Móvel. Para isso, o técnico dos azuis e brancos sublinha que é preciso não cometer os erros do duelo anterior com os castores, que considera ter sido o seu pior à frente do campeão nacional.

«Em relação ao nosso jogo [anterior] com o Paços, foi uma chapada jeitosa, sinceramente. Pelo menos para mim. Foi o pior jogo que orientei desde que estou no FC Porto, houve muita coisa mal, pior do que aquele jogo acho difícil, mas estamos a trabalhar diariamente e numa evolução constante dos jogadores, da equipa. Estamos a preparar este jogo para não cometer os mesmos erros e sermos mais fortes. A nossa presença na 'final four' é um objetivo», assinalou Conceição, em conferência de imprensa, no Olival.

«O que esperamos do adversário é o que tem feito nas diferentes competições, tem uma identidade que nós conhecemos, podendo mudar um ou outro jogador, não vai mudar a dinâmica da equipa. Agora, nunca sabemos o que o adversário preparar em termos estratégicos. Temos de perceber os diferentes cenários que possam acontecer, estarmos preparados para eles, mas principalmente pensar e focar na nossa equipa, no que temos de fazer perante um adversário que já defrontámos esta época e percebermos que cometemos muitos erros que não devemos cometer amanhã, para ganhar o jogo», referiu, ainda, no lançamento do jogo dos quartos de final da prova, que tem um formato transitório em 2020/2021, reduzido a oito equipas, devido à pandemia da covid-19.

Conceição assinalou ainda que espera «um Paços competente como tem sido, à exceção do jogo com o Sporting, no qual o Sporting fez um bom jogo e conseguiu ganhar 3-0».

«Conhecemos o plantel, os jogadores à disposição, a forma de jogar é normalmente a mesma e é difícil de contrariar. Têm gente com muita mobilidade no corredor central, um meio-campo ativo, não só na conquista da bola, como também quando tem bola, uma constante mobilidade dos médios, com os alas por dentro a explorar os corredores laterais, movimentos de dentro para fora. Poderá, em vez de jogar o Hélder Ferreira, jogar o Luther, o Amaral… se não jogar o Douglas Tanque, jogar outro avançado, mas o princípio, a dinâmica da equipa, será a mesma, penso eu», concluiu.

O FC Porto-Paços de Ferreira joga-se a partir das 18h45 de quarta-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.