O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, espera um «jogo diferente» com o Vitória de Guimarães, esta quarta-feira, na segunda meia-final da Taça da Liga, depois do duelo entre os dois clubes na Liga, no Estádio do Dragão. O técnico dos portistas lembrou que a vitória dos azuis e brancos por 3-0, a 1 de setembro, ficou marcada pela expulsão do defesa dos minhotos, Tapsoba, ainda no primeiro minuto de jogo.

«Esse jogo ficou marcado pela expulsão do central [Tapsoba] no início e o jogo teve uma história diferente. Por isso dizemos sempre: queremos levar o jogo para onde achamos que nos sentimos mais confortáveis. Depois, cada jogo vai dando dificuldades e momentos diferentes. Temos de estar preparados. Sabemos que temos de ganhar para esta na final, contra um adversário difícil, vamos ter de ser uma equipa forte», afirmou Conceição, em conferência de imprensa, no Olival, esta terça-feira.

O V. Guimarães-FC Porto joga-se no Estádio Municipal de Braga, a partir das 19h45 desta quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

LEIA MAIS: todas as notícias do FC Porto