A Taça da Liga é uma prova quase que almaldiçoada para o FC Porto. Se nos primórdios da competição os dragões sentiram dificuldades para vencer jogos - viveram um ciclo de oito encontros sem triunfos -, nos últimos quatro anos marcaram sempre presença na final-four, mas perderam por duas vezes nas meias-finais e outras tantas na final.



Na véspera do jogo contra o Santa Clara, do grupo B, Sérgio Conceição destacou a ambição portista em conquistar o troféu que falta e confessou que o quer oferecer ao presidente Jorge Nuno Pinto da Costa.



«A nossa ambição é a mesma: chegar o mais longe possível, quiçá chegar à final-four como nos últimos quatro anos e ser um bocadinho mais competentes. Fizemos duas meias-finais e duas finais, estivemos perto de ganhar e queremos ganhar. Essa é a ambição», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Gostava, claro [de oferecer o troféu ao presidente]. Somos quase obcecados por ganhar títulos e deixar-me-ia satisfeito se o pudesse oferecer ao presidente», acrescentou.



O treinador do FC Porto recordou precisamente o percurso da equipa nos últimos quatro anos ou seja, desde que chegou ao Dragão.



«Poderá haver alterações, sim. A competição tem melhorado ao longo anos e está cada vez melhor. É uma competição que queremos ganhar. É um troféu que nos falta e vamos iniciar a prova com a mesma determinação que inicámos as últimos quatro. Fomos eliminados duas vezes nas meias-finais e perdemos duas finais. É isso, não é? Não me lembro. Quando perco, fico meio confuso. Os neurónios ficam meio avariados. Não gosto nada de perder. É o que é. Vamos tentar. Se formos iguais a nós próprios, com maior ou menor dificuldade, vamos dar uma boa resposta», lembrou.



O Santa Clara-FC Porto joga-se esta terça-feira, às 19h00, nos Açores.

