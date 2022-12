FC Porto e Desportivo de Chaves defrontam-se esta quinta-feira na segunda jornada da Taça da Liga. Com os dragões na busca do primeiro título da competição, Sérgio Conceição foi questionado sobre a qualidade do adversário que já defrontou nesta temporada.

«São jogos diferentes. Quando defrontamos o Desp. Chaves, eles estavam num bom momento, com resultados muito interessantes na Liga e na Taça da Liga. É uma equipa com um bom treinador e com jogadores que já jogam há algum tempo, que têm qualidade e bons princípios. Será um jogo difícil que vemos como uma final, porque dependemos de nós para passarmos à próxima fase da competição», afirmou Conceição na conferência de antevisão à partida.

O treinador portista abordou ainda o regresso dos internacionais que estiveram ao serviço das suas seleções no Campeonato do Mundo e explicou que o canadiano Stephen Eustáquio chegou lesionado e não estará disponível para os próximos jogos dos dragões.

«Em relação os que não regressaram ainda, estamos em contacto. Os que regressaram, regressaram bem. Grujic e Taremi estão disponíveis. Eustáquio infelizmente não estará disponível para o jogo e será difícil nas próximas semanas. É o problema. O clube acaba por pagar. Com essa dificuldade de haver um Mundial pelo meio, queremos ganhar a Taça da Liga. Quem está em condições, está bem a todos os níveis. O Grujic está mais fresco. Amanhã será uma solução para jogar. Logo se verá», referiu.