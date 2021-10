Fábio Vieira tem estado em destaque na equipa do FC Porto no capítulo do passe. O internacional sub-21 português soma cinco assistências nos oito jogos em que participou. Confrontado com esse registo, Conceição elogiou o produto da formação portista, mas explicou em que aspetos este pode melhorar.



«Não se deve fazer esse tipo de trabalho. Isso é natural, é do Fábio. Ele tem essa qualidade. A definição, o espaço que ele ocupa... Dou-lhe essa instrução para que esteja próximo de definir bem e de assistir. Esse é o momento dos jogadores criativos. Podemos indicar qual é o caminho ou seja, qual o espaço que deve ocupar. Tem de respeitar a ideia do treinador. Mas isso é a qualidade individual do Fábio», disse, em conferência de imprensa.



O jornalista insistiram na questão e Conceição concretizou a ideia acerca de Fábio Vieira. «Em que precisa de melhorar? Em tudo o resto. O jogador toca na bola cerca de um minuto e meio a dois minutos durante o jogo. O resto do tempo é movimentação. Mesmo com bola, os jogadores têm de movimentar-se. Não é só bola no pé. Está a ver onde quero chegar? Pronto», referiu ainda.



Fábio Vieira somou assistências nos jogos contra Moreirense (3), Liverpool (1) e Tondela (1).