Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de rescaldo à derrota por 3-1 frente ao Vitória, que ditou o afastamento dos dragões da Taça da Liga:

Jogo ingrato para o FC Porto

«Fizemos tudo, as coisas boas e as más, e isso permitiu oportunidades ao adversário, que foi muito eficaz no aproveitamento. Faz parte do futebol, temos de aceitar e virar a pagina. Daqui a três dias vamos jogar de novo, temos de estar preparados.»

Rotação explica a derrota?

«A primeira parte foi muito boa, devíamos tê-la acabado com mais de um golo de vantagem porque criámos as oportunidades. Não foi esse o caso. No final, os adeptos deram-nos a energia certa para virar a página.»

Greve dos árbitros

«É uma boa oportunidade para eu estudar a livro das regras, que é reescrito todas as semanas nos nossos jogos.»

Arrepende-se de ter adiado o jogo?

«Esta semana tem sido infeliz. As lesões que tivemos foram todas traumáticas. Tivemos alguns problemas, mas foi uma decisão que tomámos de forma racional. De facto, esta semana não foi a ideal, mas faz parte do jogo.»