Evanilson evoluiu para treino integrado condicionado na véspera da final da Taça da Liga.



A evolução do internacional olímpico pelo Brasil foi a principal novidade na sessão de trabalho do FC Porto, esta sexta-feira. O avançado, de 23 anos, lesionou-se no joelho na partida contra o Gil Vicente, em finais de dezembro.



No boletim clínico portista continuam a figurar os nomes de Meixedo e Grujic, ambos fizeram apenas tratamento.



O FC Porto defronta o Sporting na final da Taça da Liga, às 19h45 deste sábado, em Leiria.