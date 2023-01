Marko Grujic não vai estar disponível para o jogo do FC Porto contra o Sporting, que vale a conquista da Taça da Liga. Na véspera do duelo, que terá lugar no Magalhães Pessoa, em Leiria, Sérgio Conceição confirmou a indisponibilidade do sérvio, mas revelou que Evanilson já está disponível embora precise «de algum tempo».



«O Grujic não está disponível. Em relação ao Evanilson, já está a trabalhar com o grupo, mas precisa de algum tempo», referiu, em conferência de imprensa.



De acordo com os portistas, o médio sofreu uma tendinopatia do isquiotibial à direita.



O Sporting-FC Porto tem início às 19h45 de sábado e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.