Marko Grujic lesionou-se e não vai ser opção para o jogo do FC Porto contra o Académico de Viseu, das meias-finais da Taça da Liga.



De acordo com o boletim clínico dos dragões, o internacional sérvio sofreu uma tendinopatia do isquiotibial à direita e ficou remetido a tratamento no treino desta terça-feira, o último antes da partida desta quarta-feira, em Leiria.



Tal como o médio, Meixedo e Evanilson fizeram apenas tratamento às respetivas lesões e não integraram os trabalhos do plantel portista. Em sentido contrário, Zaidu treinou sem limitações e pode entrar nas opções de Sérgio Conceição, conforme referiu o técnico na conferência de imprensa prévia ao encontro.



O FC Porto-Académico de Viseu joga-se às 19h45, desta quarta-feira, no estádio Magalhães Pessoa, em Leiria.