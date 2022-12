O FC Porto encerrou a preparação para o jogo desta quarta-feira com o Gil Vicente, relativo aos quartos de final da Taça da Liga, com uma última sessão de treino, esta terça-feira, no Olival.

Segundo o clube, Meixedo, Pepe, Zaidu e Eustáquio fizeram todos tratamento e continuam a constar no boletim clínico do clube.

O jogo com o Gil Vicente, no Estádio do Dragão, tem início marcado para as 20h15 desta quarta-feira e vai contar com arbitragem de Manuel Mota.