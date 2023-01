O FC Porto prosseguiu, esta segunda-feira, a preparação para o jogo frente ao Académico de Viseu, da final four da Taça da Liga.



Na sessão matinal, Sérgio Conceição não pôde contar com Evanilson e Francisco Meixedo, duo que fez apenas tratamento às respetivas lesões. Zaidu, por sua vez, continua a constar no boletim clínico dos dragões embora tenha feito treino integrado condicionado.



Os campeões nacionais voltam a treinar às 10h30 desta terça-feira. Hora e meia depois, Sérgio Conceição faz a antevisão ao encontro contra o Académico de Viseu, agendado para quarta-feira (19h45) em Leiria.