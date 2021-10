A Taça da Liga é, por norma, uma competição utilizada pelos treinadores para dar tempo de jogo aos jogadores com menos minutos. Sérgio Conceição admitiu alterações na equipa inicial, mas recusou a ideia de fazer «poupanças».



«Não damos minutos aos menos utilizados. Os jogadores têm de conquistar esses minutos. Temos de ver o plano estratégico, o plano físico dos jogadores e o fator emocional e depois avaliamos quem está em melhores condições. Se todos trabalham bem, todos têm possibilidade de jogar. Não gosto de fazer a tal gestão. Dá ideia que tiramos importância ao jogo. A Taça da Liga tem crescimento ao longo dos anos e queremos muito chegar à final-four. Vamos entrar com a melhor equipa para conquistar os três pontos. Se perdermos, estamos fora. É um jogo decisivo», referiu, em conferência de imprensa, lembrando o empate do Santa Clara com o Rio Ave na primeira jornada.



De seguida, o técnico do FC Porto deu um exemplo que ilustram a «motivação diária» e a competitividade que existe na equipa.



«Esta é a 15.ª edição da Taça da Liga. Não me parece que seja o parente pobre. Vejo a competitividade quando se chega à final-four, todas as equipas têm muita vontande de ganhar e usam os jogadores mais utilizados. Está em jogo um título. A motivação tem de ser diária. Dou-lhe um exemplo: hoje fizemos velocidade de reação no qual fizemos competição entre dois grupos. Nem imagina o que eles fazem para ganhar num treino. Contava cinco eurinhos a cada um que perdesse. Por isso, queremos muito ganhar e criamos esse espírito. Entrar num jogo, representanto o FC Porto, em qualquer competição que seja, será sempre para dar o máximo e tentar vencê-la», disse.



Depois do triunfo categórico frente ao AC Milan, Conceição mudou três peças da equipa titular para a visita a Tondela. O treinador dos dragões assumiu que as modificações não lhe criam «incómodo».



«Houve muitas coisas positivas no jogo em Tondela, mas também houve situações que não nos deixaram satisfeitos. Todas as modificações que possa fazer não me criam icómodo. O plantel está todo muito bem, exceto o Wendell que está lesionado. Os jogadores dão-me garantias totais independentemente de quem entra em campo. Fiz três alterações em relação ao AC Milan, uma forçada, mas as outras fiz porque achei que eram as melhores opções para aquele jogo. Amanhã [terça-feira] poderão surgir outras», explicou.



O Santa Clara, adversário desta terça-feira no grupo B da Taça da Liga, trocou recentemente de treinador: Daniel Ramos saiu para a Arábia Saudita e foi substituído por Nuno Campos, ex-adjunto de Paulo Fonseca. Conceição confessou que ainda não houve tempo para entender completamente as ideias do novo técnico dos açorianos, mas garantiu que o FC Porto estará preparado.



«Observámos o que foi feito no jogo em Leiria e contra o Famalicão, apesar de neste último terem ficado condicionados pela expulsão de um médio [ndr: foi o central Tassano quem foi expulso e mais tarde, aos 88 minutos, o médio Romão]. Em termos de 11 inicial, há alguma dificuldade. Tentámos perceber as diferenças que existem desde a saída do Daniel Ramos. Estamos preparados», frisou.



O Santa Clara-FC Porto joga-se esta terça-feira, às 19h00, nos Açores.