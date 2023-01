Otávio e Diogo Costa anteciparam a participação na final four da Taça da Liga. Em vésperas do encontro em Leiria, o médio do FC Porto elogiou o Académico de Viseu.



«Vai ser um jogo difícil. Nas meias-finais é sempre difícil, indepentemente de quem seja. O Académico de Viseu vem de muitos jogos sem perder (20), está a fazer belos jogos e resultados. Vai ser difícil, mas queremos ganhar e conquistar pela primeira vez a Taça da Liga para o FC Porto», referiu, em declarações aos meios da Liga.



Por seu turno, o guardião lembrou o facto de os dragões nunca terem conquistado a prova. «É um título que queremos muito conquistar. Ainda por cima, é um título que ainda não temos no nosso museu. Todos querem muito conquistar a Taça da Liga por isso mesmo», frisou.

Otávio defendeu que estes jogos a eliminar «não têm favoritos».



«Estes jogos não têm favoritos. Quem está lá, fez por merecer. Vai ser um jogo bom, de igual para igual, mas queremos ganhar», concluiu.



O FC Porto-Académico de Viseu joga-se esta quarta-feira, às 19h45, em Leiria.