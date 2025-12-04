Cláudio Ramos, guarda-redes do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota [3-1] com o V. Guimarães a contar para a Taça da Liga. O capitão do FC Porto abordou a situação de Pepê, que chorou no final do jogo.

Erros saíram caro

«Em três erros nossos sofremos três golos. Acho que fizemos 22 remates contra cinco, em três deles foram enquadrados e três erros nossos. Fizemos um bom jogo, criamos bastantes oportunidades, mas quem não marca está mais perto de sofrer e foi o que aconteceu. Acho que continuamos bem, continuamos a criar oportunidades, continuamos a ter bola. Só que é tal coisa, quando não se concretiza e está um zero e não matamos o jogo, situações destas podem acontecer e sofremos dois penáltis e três erros nossos. Não se pode fazer muito mais.»

Adeptos do FC Porto sabem o que esperar para o resto da época

«Sim, são muitos jogos ao longo da época, é normal que em algum jogo haja algumas disrupções. Mas a equipa continua focada, os nossos adeptos mostraram mais uma vez a força do FC Porto e apesar de uma derrota, eles sabem o que é que nos espera para o resto da época e nós estamos em muita frente de várias competições e queremos ganhar tudo. Estamos tristes por hoje não conseguir passar à Final Four, mas temos já um jogo domingo para dar uma boa resposta.»

FC Porto desvaloriza a Taça da Liga?

«Sinceramente acho que não, como é óbvio é a competição que nós temos menos vitórias, temos menos títulos, mas não desvalorizamos de forma nenhuma. O mister preparou o jogo como se fosse o jogo do campeonato, era o jogo mais importante da época e preparamos isso dessa maneira, mas há dias assim. Hoje por três erros fomos eliminados.»

Choro de Pepê no final do jogo

«Não é desilusão do jogo, o Pepê é uma coisa interna nossa, não se deve falar disso, é uma coisa pessoal dele, mas ele está a passar um momento difícil, não é pelo jogo. Ele não estava assim também pelo jogo como é óbvio. Também queríamos dar essa alegria hoje a ele, ao Luuk pela lesão que teve. Não conseguimos, mas o Pêpê sabe que todo o grupo está com ele.»