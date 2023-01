Na véspera da final four da Taça da Liga, Pepe pode conquistar o 27.º título da carreira. O internacional português foi o porta-voz do plantel do FC Porto antes da final contra o Sporting e recordou um pedido que os filhos lhe fizeram.



«Fisicamente acho que estou bem. Para já estou bem, amanhã logo se vê. Se jogar... Os meus filhos queriam que pudesse jantar duas noites com eles. Hoje vamos para estágio e não é possível. Mas é a nossa vida, temos de dar o nosso melhor para conseguir este título», referiu, em conferência de imprensa.



