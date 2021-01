Sérgio Conceição fez ao final da manhã a antevisão do duelo entre FC Porto e Sporting, referente às meias-finais da Taça da Liga. O jogo realiza-se nesta terça-feira (19h45), no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Sérgio Oliveira, Luís Diaz e Evanilson testaram positivo para covid-19, já depois de Otávio, enquanto Taremi cumpre castigo após a expulsão frente ao Benfica. Marcano e Mbaye estão lesionados.

Por outro lado, Manafá, Fábio Vieira e Carraça recuperaram da covid-19 e já estão à disposição do treinador do FC Porto.

«A covid-19 é um problema não só do futebol e em Portugal estamos a facilitar um pouquinho. Os jogadores estão extremamente profissionais, mas os números não são nada bons e não é algo que se deva olhar como um problema menor, é algo importante e difícil de ultrapassar», começou por dizer Sérgio Conceição.

O técnico portista garante que os jogadores têm sido alertados para o risco máximo de covid-19: «Ficaram mais três jogadores infetados e estão fora do jogo. Dentro daquilo que é o nosso dia a dia, estamos completamente tranquilos. Mas os jogadores têm uma vida fora daqui, passamos uma mensagem de responsabilidade grande aos jogadores, mas isto está tão difícil que, mesmo com todos os cuidados, os jogadores acabaram por ser infetados.»

«Não é fácil preparar um jogo nestas circunstâncias. Disse após a conferência que estava dependente da zaragatoa e é isso mesmo. Quando definimos algo e na véspera nos dizem que não podemos contar com três jogadores, sendo que dois fazem parte habitualmente do onze, não é fácil», prosseguiu Conceição, concluindo: «Gostaria de ter mais tempo para preparar o jogo, estamos em todas as competições, o clima nesta altura também não é fácil. É difícil para os jogadores, para a sua integridade física, origina jogos difíceis como foi o nosso com o Nacional, num terreno muito pesado. Depois, também existe agressividade extrema e que pode contribuir para que um jogador fique também de fora.»

Ciente das dificuldades inerentes a este cenário, o treinador do FC Porto não se deixa afetar e promete uma equipa preparada para o clássico. «Estamos limitados pelo número de jogadores mas vamos para a frente com os jogadores que temos disponíveis. O jogo está condicionado a partir do momento em que as equipas estão condicionadas, mas também pelo calendário, pelo tempo e por todos os jogos. Temos mais cinco jogos em relação ao Sporting, estamos em todas as competições, como queremos estar como clube grande, mas tem sido desgastante», salienta.

«Se não estiver confiante, não estou aqui a fazer nada. O Sporting é o líder do campeonato, uma equipa com muita juventude, que percebe bem a dinâmica que tem, faz parte do pensamento do seu treinador, difícil de contrariar se não estivermos bem no jogo. Estamos prontos para o jogo, apesar de todas as condicionantes», reforçou o técnico, explicando o cenário com que se tem deparado.

«Não é fácil trabalhar quando se tem 15/16 jogadores disponíveis, já incluindo os jogadores que estiveram dez dias em casa e fizeram hoje um treino, o Fábio Vieira, o Manafá e o Carraça. Hoje já tivemos a oportunidade de trabalhar sobre isso, foi o único dia que tivemos para trabalhar sobre isso. Os jogadores já sabem o que amanhã vai ser pedido», garante Sérgio Conceição.

Salientando a força da mensagem passada diariamente pelo departamento médico do FC Porto aos jogadores, como alerta para o risco de contágio de covid-19, o técnico portista respondeu desta forma à possibilidade de paragem das competições: «Não somos nós que decidimos. Somos agentes diretos do futebol mas há pessoas que decidem o que fazer. Não sei se parar seria a solução, sinceramente, embora seja verdade que isto limita bastante.»