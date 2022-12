Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Desp. Chaves (2-0), em jogo da fase de grupos da Taça da Liga:

- Fizemos um jogo competente, sério, bem demonstrativo da nossa ambição nesta prova. Entrámos muito bem, até aos 30 minutos tivemos três ou quatro ocasiões para marcar. Depois é verdade que a partir daí o Chaves conseguiu equilibrar mais o jogo. Na segunda parte naturalmente chegámos aos golos, com um caudal ofensivo muito interessante, definimos melhor à entrada do último terço.

- Faltou rematar mais à baliza, ousar, ir para cima do adversário, porque estávamos a trabalhar muito, a ter muito respeito pelo Chaves, mas depois faltava pensamento de equipa grande. Foi isso que disse ao intervalo aos jogadores, temos que, principalmente no último terço, trazer cá para cima aquilo que é a qualidade individual também. Fizemos uma boa segunda parte, foi uma boa vitória, estamos aí na luta, falta um jogo ainda.

Ganhou um avançado, o Danny Namaso?

- Conheço o Danny. Temos trabalhado, melhorado aquilo que são as suas competências para o tornar num avançado mais completo. Sabemos das qualidades dele, não é pelo jogo de hoje que vai mudar a opinião que tenho sobre ele. Os lugares e minutos na equipa conquistam-se diariamente no treino. Ele tem treinado bem, mereceu a oportunidade e fez o seu trabalho.

Foi um jogo importante também para dar minutos a Grujic e Taremi?

- Sim, nesse sentido, o Grujic pareceu-me mais fresco do que o Mehdi. Quem jogou no lugar do Taremi deu conta do recado. É um plantel competitivo, um plantel que tem também um foco nesta prova para poder disputá-la e ir o mais longe possível, o que para nós, FC Porto, é chegar à final.

Falta um jogo com o Vizela?

- Ainda falta esse jogo, ainda não conseguimos matematicamente chegar aos quartos de final, vamos agora preparar bem esse jogo para dentro deste espirito que mostrámos hoje, com esta organização e capacidade de controlar o jogo em muitos momentos, defrontar um Vizela que tem sempre qualidade e bons valores individuais.