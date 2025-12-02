Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém, foi o nomeado pelo Conselho de Arbitragem da FPF para dirigir o FC Porto-V. Guimarães desta quinta-feira (20h15), a contar para os “quartos” da Taça da Liga. O vencedor vai medir forças com o Sporting nas meias-finais, em Leiria, a 6 de janeiro (19h45). A final está agendada para 10 de janeiro.

O árbitro Hélder Carvalho vai ser auxiliado por José Mira e Alexandre Ferreira, enquanto Ricardo Baixinho vai ser o 4.º árbitro. No VAR vão estar Tiago Martins e Rui Cidade.

Nesta época, Hélder Carvalho, de 32 anos, chefiou equipas de arbitragem no Estrela-Benfica (0-1), Sporting-Moreirense (3-0) e Benfica-Arouca (5-0).