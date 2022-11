Sérgio Conceição abordou nesta quinta-feira o jogo do FC Porto frente ao Mafra, para a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, agendado para sexta-feira.

O treinador dos dragões foi questionado sobre o momento em que que a prova se vai disputar, com o Mundial a decorrer, o que deixou o plantel com menos seis habituais titulares.

«Já falei várias vezes sobre o planeamento das competições. Quero dar os parabéns à Liga porque conseguir meter uma disputa de um troféu neste período, é preciso coragem», declarou, esboçando um pequeno sorriso quando falou em «coragem».

Ainda assim, Conceição pede que todos os jogadores estejam focados na partida, aviso que estende aos adeptos também.

«Toda a gente está a olhar para as seleções e para o Mundial, e é um alerta que eu faço porque quero todos os jogadores focados no jogo com o Mafra. Tal como os sócios e adeptos do FC Porto que possam estar presentes, apesar da hora «não ser a melhor».

O técnico confirmou ainda a ausência de Evanilson, mas também de mais dois jogadores que estão lesionados.

«Não sei quando [Evanilson] volta, o departamento médico poderá responder a essa questão. A resposta que ele tem dado tem sido positiva, mas está fora deste jogo com o Mafra e vamos ver contra o Desp. Chaves vai estar apto. Amanhã [sexta] é impossível, tal como o Veron e o Zaidu», anunciou.