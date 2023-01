Matheus Uribe antecipou a final four da Taça da Liga e reforçou a ambição do FC Porto em conquistar o único troféu nacional que lhe falta no palmarés.



«É jogo fundamental para nós. Estamos a preparar-nos para conquistar um título que o FC Porto ainda não venceu. O ADN do FC Porto é ganhar tudo o que seja possível», começou por dizer numa entrevista à Liga feita por Jorge Andrade.



Por´me, para chegar à final, os dragões têm de superar o Académico de Viseu, equipa que vive um grande momento e que não perde há 20 jogos. O internacional colombiano destacou as qualidades dos viriatos.



«O Académico de Viseu é uma equipa muito complicada. Tem feito jogos fantásticos e conseguido bons resulados. Apesar de estar na II Liga, o Académico de Viseu tem jogadores que poderiam estar na Liga. O nível [dos jogadores da equipa viseense] é igual ou mais alto em relação a alguns jogadores que estamos habituados a defrontar. Ainda por cima, numa meia-final, vão dar tudo. Vão ser 90 minutos fundamentais», destacou.



A cumprir a quarta temporada no Dragão, o médio espera conseguir o título nacional que lhe falta no currículo e salientou o papel de Sérgio Conceição na abordagem ao trabalho diário e aos jogos.



«O mister dá-nos essa identidade de jogo e ambição. Por vezes, estás numa equipa tão grande que em certos momentos relaxas, achas que tens tudo na mão. Com o mister estamos sempre a 100 por cento. Ele abre-nos os olhos para estarmos sempre ao máximo», frisou.



Embora esteja em final de contrato com o FC Porto, Uribe confessou «estar bem» no clube.



«Sou uma pessoa muito familiar. O Porto é uma cidade muito familiar e tanto a minha esposa como os meus filhos estão muito adaptados. Estou bem no FC Porto. Desde o momemnto em que cheguei que todos me receberam como sendo mais um portista e um português. Estou muito contente por está cá e quero dar 100 por cento para agraceder a forma como me receberam», concluiu.



O FC Porto-Académico de Viseu, das meias-finais da Taça da Liga, joga-se esta quarta-feira, às 19h45, em Leiria.