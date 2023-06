Os jogadores do FC Porto contaram com forte apoio na final da Taça de Portugal, frente ao Sp. Braga. Várias companheiras dos atletas portistas rumaram ao Estádio Nacional, no Jamor, para participarem na festa, a par de outros elementos das respetivas famílias.

A equipa de Sérgio Conceição bateu o Sp. Braga por 2-0 e venceu o terceiro troféu da temporada. No final, os casais fizeram questão de perpetuar o momento com fotografias no relvado.

VEJA AS IMAGENS.