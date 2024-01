Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa, depois da goleada aplicada ao Estoril (4-0), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal:

Análise ao jogo?

- Foi uma vitória com muita competência, muitas situações positivas, com uma ou outra nuance diferente no nosso jogo, não só na missão defensiva, mas também no processo ofensivo. Conseguimos anular os pontos fortes da equipa do Estoril que tem feito uma recuperação fantástica no campeonato. Explorando algumas situações que foram trabalhadas, tivemos um grupo com carácter depois de uma semana difícil, em que não conseguimos ganhar, empatámos e, para nós, empatar é uma derrota. Hoje demos uma resposta muito boa.

Que significado tem esta vitória sobre o Estoril? Sai mais satisfeito?

- Passámos a eliminatória da Taça de Portugal, só isso.

Um FC Porto mais eficaz, é assim que quer ver o FC Porto daqui para a frente?

- Vivemos, bem ou mal, de resultados. Os resultados, excetuando Liga dos Campeões, em que temos feito um bom trajeto, no campeonato aqui ou acolá não têm aparecido, mas nós somos uma equipa que cria muito. Falámos muitas vezes de alguma ineficácia, e hoje fomos eficazes. Não é só isso. A partir de quinta-feira vamos começar a preparar o Braga e há coisas a melhorar, que temos de fazer melhor, a nível individual, e isso depois reflete-se no coletivo. Nem tudo estava horrível e mal, nem tudo está muitíssimo bem agora. Há um trabalho a fazer. Vamos olhar para este jogo, dissecá-lo ao máximo e preparar a partir de quinta-feira o jogo do Braga.

Posicionamento de Pepê em terrenos mais interiores, foi chave para o triunfo?

- O Pepê é um jogador que nós quisemos utilizar hoje, excecionalmente, como terceiro médio, para anular um dos pontos fortes do Estoril. Houve alguns pontos fortes que anulámos e esse foi um deles, o jogo interior. Nesse sentido o Pepê, nesse pormenor, nessa nuance que tivemos, a nível ofensivo permitiu-nos depois ganhar bolas numa zona intermédia do campo em que temos jogadores que definem bem, são rápidos, que atacam muito bem a baliza adversária, nos ataques rápidos que fizemos à baliza do Estoril. Acho que passou por aí, na minha opinião, a vitória hoje.

O FC Porto goleou o Estoril e podia ter marcado mais golos. Era a resposta que esperava depois do empate no Bessa e antes do jogo com o Braga?

- Claro. Estamos sempre à procura de respostas positivas, todos os dias. Mesmo se ganhássemos no Bessa, hoje queríamos uma resposta positiva, era um jogo a eliminar da Taça de Portugal. Andamos sempre à procura dessas boas respostas e quando os resultados não são tão bons isso sente-se num clube grande.

Vitória clara permite aliviar o ambiente com os adeptos?

- Se alivia ou não é uma pergunta que têm de fazer aos adeptos. Nós respeitamos a opinião deles, porque eles apoiam do primeiro ao último minuto, não há nada a dizer. Sempre. Têm o direito de se manifestar da forma que entenderem. Obviamente que é sempre melhor trabalhar em cima de vitórias, preparar o jogo do Braga em cima de uma vitória e de um trabalho muito competente dos meus jogadores, e eles estão de parabéns por isso. Num clube grande temos de nos habituar. Empatar para nós é uma derrota e atrasámo-nos mais dois pontos em relação ao primeiro classificado. Nesse sentido, o ambiente fica mais pesado, mas para nós em termos do nosso trabalho diário, não interfere. Obviamente um bocadinho mais desiludidos, mais tristes, mas na dedicação, na determinação e na forma como preparamos os jogos não interfere em nada.