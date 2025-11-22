Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV depois da vitória [3-0] frente ao Sintrense a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Sintrense preparou bem o jogo

«Para mim o jogo foi muito bem preparado pelo oponente. Estrategicamente, o jogo foi muito bem preparado. Do nosso lado, não conseguimos encontrar o momento certo para entrar. Tentamos muitas combinações curtas que não passaram por alguns centímetros. Mas tentamos desbloquear o jogo do jeito que queríamos. Um jogo que em algum momento seria difícil e perigoso, porque a expectativa é certa. Tornou-se num jogo muito divertido para os adeptos, com muitos golos e muitas combinações. Estamos prontos para preparar o jogo do jeito que queremos.»

Deniz Gül está a ganhar espaço na equipa

«Temos que ser um pouco criativos, porque todos eles merecem muito. O Denis está a ganhar mais credibilidade na equipa e está a ganhar o seu espaço, porque ele realmente merece. Veio de um golo pela seleção também, então num momento muito bom. Mas claro, com o Samu e o Luuk, temos que ser, como eu disse, criativos e encontrar soluções diferentes. Mas é um bom problema para resolver.»

Jogo com o Nice será desafiante

«Sim, mas temos que ser melhores na Liga da Europa. Estamos a ganhar muito na Liga, mas na Liga da Europa a diferença de golo é negativa. Então temos que fazer melhor. Claro, quando jogas na Liga Europa, e o Nice é um bom exemplo, encontras uma equipa muito física Uma equipa que conhece bem muitos jogadores, então vai ser um jogo desafiante.»