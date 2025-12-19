No rescaldo ao triunfo do FC Porto sobre o Famalicão nos “oitavos” da Taça de Portugal (4-1), Francesco Farioli elogiou a exibição do Famalicão e comentou a opção de deixar Cláudio Ramos no banco.

Apesar de ter pedido a palavra, o Maisfutebol não fez qualquer pergunta.

Famalicão para trás, Benfica ainda longe

«Um ótimo resultado, o Famalicão fez um ótimo jogo, tiveram muita coragem, sobretudo na primeira parte. A exibição foi boa nos 90 minutos. Na segunda parte fomos capazes de controlar e merecemos a vitória. Ficámos tristes pelo golo sofrido. Ainda não pensamos no Benfica [nos quartos de final], temos a mente no campeonato.»

Diogo Costa titular

«Temos três guarda-redes muito bons, as oportunidades vão surgir. O Cláudio Ramos é um jogador no qual confio muito. É um ótimo líder. A época é longa, todos vão ter oportunidades.»