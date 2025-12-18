FC Porto
Farioli: «Pepê? Estou muito feliz, ele estava a enlouquecer por não marcar»
Treinador do FC Porto elogiou a exibição do avançado brasileiro contra o Famalicão
Estádio do Dragão, Porto
No rescaldo ao triunfo do FC Porto sobre o Famalicão nos “oitavos” da Taça de Portugal (4-1), Francesco Farioli desdobrou-se em elogios a Pepê. Na noite desta quinta-feira, em conferência de imprensa, o treinador dos dragões também apontou à arbitragem.
Pepê volta a sorrir
«O Pepê estava a enlouquecer por não marcar. Até lhe disse que bateria um penálti, mas ele cedeu essa oportunidade ao Samu [contra o Estrela da Amadora]. A equipa vem primeiro. É um jogador com excelente atitude e valores. Estou muito feliz por ele.»
Lance polémico na primeira parte sobre Pepê
«Penálti? Não tenho muitas palavras. As imagens são claras.»
