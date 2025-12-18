No rescaldo ao triunfo do FC Porto sobre o Famalicão nos “oitavos” da Taça de Portugal (4-1), Francesco Farioli desdobrou-se em elogios a Pepê. Na noite desta quinta-feira, em conferência de imprensa, o treinador dos dragões também apontou à arbitragem.

Apesar de ter pedido a palavra, o Maisfutebol não fez qualquer pergunta.

Pepê volta a sorrir

«O Pepê estava a enlouquecer por não marcar. Até lhe disse que bateria um penálti, mas ele cedeu essa oportunidade ao Samu [contra o Estrela da Amadora]. A equipa vem primeiro. É um jogador com excelente atitude e valores. Estou muito feliz por ele.»

Lance polémico na primeira parte sobre Pepê

«Penálti? Não tenho muitas palavras. As imagens são claras.»