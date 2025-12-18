No rescaldo ao triunfo do FC Porto sobre o Famalicão nos “oitavos” da Taça de Portugal (4-1), Francesco Farioli elogiou a exibição de Samu a partir do banco e comentou a gestão de Froholdt, mais uma vez totalista.

Apesar de ter pedido a palavra, o Maisfutebol não fez qualquer pergunta.

Samu imparável

«Tem vindo a marcar cada vez mais. Os golos são a sua principal valência, mas trabalha mais pela equipa, está a melhorar o primeiro toque, o trabalho defensivo está também a aumentar. Quando se atua bem em tantas situações, os golos acabam por aparecer.»

Froholdt é para continuar

«Ele tem algo especial, é um tanque, não é normal. Ele está bem. Ainda é jovem, não nos podemos esquecer. Estamos atentos à sua gestão.»