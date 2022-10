A equipa do FC Porto treinou esta sexta-feira no Centro de Treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia, preparando o embate com o Anadia, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Sérgio Conceição contou com todos os jogadores no relvado, à exceção de Pepe, que continua a ser o único a constar no boletim clínico portista.

Os dragões fazem o último treino este sábado, véspera da partida com o Anadia, que terá início às 20h45, no Estádio Eng.º Sílvio Henriques Cerveira, na Anadia.