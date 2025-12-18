A lei da eficácia evitou prendas envenenadas no Dragão e determinou o apuramento do FC Porto para os “quartos” da Taça de Portugal, eliminatória na qual vai receber o Benfica. Num serão com ataques bem superiores às defesas, William Gomes escreveu a primeira página, Froholdt deu continuidade, Samu desbloqueou e Pepê colocou o ponto final. Pelo meio, o defesa De Haas assinou a intervenção do Famalicão (4-1).

Na noite desta quinta-feira, Francesco Farioli operou seis trocas, devolvendo Martim Fernandes, Pripic, Gabri Veiga, Rosario, William Gomes e Deniz Gül ao “onze”, em detrimento de Alberto Costa, Kiwior, Alan Varela, Rodrigo Mora, Borja Sainz e Samu.

No Famalicão, Hugo Oliveira também efetuou várias mudanças, apostando em Gustavo Garcia, Ibrahima Ba, Rafa Soares, Antoine Joujou e Simon Elisor, além do guardião Zlobin.

Recorde o desenrolar desta eliminatória.

O ADN de Farioli exige titulares aptos a sufocar o adversário desde princípio. E assim foi, com cinco unidades – Gül, Pepê, William, Froholdt e Gabri Veiga – a estancar a construção recuada dos minhotos, forçando opções de recurso. Ora, ao sétimo minuto, antes que pudesse afastar o esférico, Mathias de Amorim recebeu do guarda-redes, mas foi ultrapassado por William Gomes, que sorriu e disparou para o sétimo golo na época.

Ainda que na mó de cima, o entusiasmo azul e branco desvaneceu aos 13 minutos, quando Pablo Rosario ofereceu um canto e De Haas cabeceou para o empate. Tal como na segunda-feira, contra o Estrela da Amadora (3-1), a passividade na transição defensiva dos portistas viabilizou um belo golo de cabeça. E uma vez mais a partir de um cruzamento à direita, nesta noite desferido por Gil Dias.

Na reação, os anfitriões voltaram a adiantar unidades e a sufocar o Famalicão. E só descansaram quando Froholdt aproveitou uma bola perdida no coração da área para aplicar o 2-1 e assinar o terceiro golo pelo FC Porto. Em todo o caso, a vantagem portista foi restabelecida quando o Famalicão vivia o momento com maior liberdade para contra-atacar, aproveitando as sucessivas perdas de bola e a permeabilidade no corredor defendido por Francisco Moura.

Até ao intervalo, os comandados de Farioli permaneceram organizados, ainda que pouco inspirados, incapazes de desmontar – de vez – a defesa famalicense.

Na etapa complementar, os forasteiros cedo revelaram desgaste, incapazes de aproveitar a intermitência da defesa contrária. Numa fase menos intensa – tampouco vistosa – Samu entrou ao minuto 58 para selar o apuramento. E não defraldou as expectativas, reforçando a pressão, ajudando à transição e apontando o 16.º golo na época aos 80 minutos. Foi o sexto golo do espanhol nos últimos quatro jogos.

A fechar, com o Famalicão prostrado e alienado, Samu viu Zlobin evitar o bis, mas o guardião ex-Benfica nada podia fazer quanto à recarga de Pepê. Estavam decorridos 90+2 minutos quando o avançado brasileiro cabeceou para o terceiro golo na época.

Assim, o FC Porto vai receber o Benfica nos “quartos”, a 14 de janeiro. Por agora, os dragões centram atenções na visita ao Alverca, na segunda-feira (18h45), no regresso ao campeonato.

Por sua vez, o Famalicão falha uma campanha idêntica a 2023 – quando alcançou as meias-finais – e aponta à visita ao Benfica, na segunda-feira (20h45), em encontro da 15.ª jornada da Liga.