A Figura: Froholdt

Eleito o melhor jogador dinamarquês de 2025 nesta quinta-feira, o jovem médio – de 19 anos, convém lembrar – voltou a carregar o dragão em todos os momentos, unindo pontas soltas e determinando o ritmo. Assinou o 2-1 que tranquilizou a turma de Francesco Farioli e justifica as juras de amor proferidas no tribunal do Dragão. É bússola e recordou a rota para o Jamor.

O Momento: Samu encerra a eliminatória aos 80 minutos, 3-1

Entrado para o lugar de Deniz Gül – mero vulto no ataque – o avançado espanhol reforçou a pressão ofensiva, ajudou na transição a meio-campo e selou o triunfo à entrada para os derradeiros minutos. Num ótimo momento – com seis golos em quatro jogos consecutivos a faturar – Samu conquistou o tribunal do Dragão e revela novos dotes, nomeadamente na construção.

Outros destaques.

De Haas: responsável pelo único balde de água fria nesta noite, capitalizou o primeiro de vários erros do FC Porto na transição defensiva. O setor recuado dos portistas deixou muito a desejar, mas apenas o defesa central foi capaz de se agigantar para contrariar a toada da eliminatória.

Gabri Veiga: essencial na transição ofensiva, soltou farpas para os anfitriões edificarem a vantagem até ao intervalo.

William Gomes: a par de Froholdt e Samu, espelha o ADN do FC Porto de Farioli. Insaciável, ataca qualquer lance e inventa oportunidades para brilhar, ora através de roubos de bola, ora com diagonais. Seguem em alta, imparável, vistoso e com perfume distinto. Abriu o livro e o destino está na palma da mão.

Deniz Gül: prejudicado pela construção excessivamente lateralizada, foi incapaz de ajudar à construção. Em todo o caso, contribuiu no lance que culminou no 2-1.

Zlobin: um dos mais inconformados do Famalicão, gigante nos momentos de decisão. Só não travou o que não pôde, por norma desprotegido.