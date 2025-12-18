Francesco Farioli opera seis trocas para a receção ao Famalicão, nos “oitavos” da Taça de Portugal, devolvendo Martim Fernandes, Pripic, Gabri Veiga, Rosario, William Gomes e Deniz Gül ao “onze”, em detrimento de Alberto Costa, Kiwior, Alan Varela, Rodrigo Mora, Borja Sainz e Samu. Contrariando a tendência nas taças, o treinador do FC Porto deixou Cláudio Ramos no banco.

No Famalicão, Hugo Oliveira também efetuou várias mudanças, apostando em Gustavo Garcia, Ibrahima Ba, Rafa Soares, Antoine Joujou e Simon Elisor, além do guardião Zlobin.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Prpic e Moura; Rosario, Froholdt e Gabri Veiga; Pepê, William Gomes e Deniz Gül.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos; Kiwior, Eustáquio, Samu, Borja Sainz, Alberto Costa, Alan Varela, Angel Alarcón e Rodrigo Mora.

Onze do Famalicão: Zlobin; Gustavo Garcia, Ibrahima Ba, Justin de Haas e Rafa Soares; Tom van de Looi, Mathias de Amorim e Gustavo Sá; Gil Dias, Antoine Joujou e Simon Elisor.

Suplentes do Famalicão: Gabriel Cabral; Leo Realpe, Sorriso, Marcos Peña, Mamageishvili, Rodrigo Pinheiro, Roméo Beney, Zabiri e Pedro Santos.

O vencedor desta eliminatória vai receber o Benfica nos “quartos” da Taça de Portugal. O FC Porto-Famalicão é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.