O FC Porto regressou este sábado aos treinos no Olival, depois de cinco dias de pausa, e iniciou a preparação para o encontro frente ao Celoricense, do Campeonato de Portugal, numa partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

A sessão foi marcada por várias ausências dos habituais internacionais, com Diogo Costa (Portugal), Jan Bednarek e Jakub Kiwior (Polónia), Dominik Prpić (Croácia sub-21), Zaidu (Nigéria), Tomás Pérez (Argentina sub-20), Eustáquio (Canadá), Pablo Rosario (República Dominicana), Victor Froholdt (Dinamarca), Martim Fernandes e Rodrigo Mora (Portugal sub-21), Samu (Espanha) e Deniz Gül (Turquia) ao serviço das respetivas seleções nacionais.

No boletim clínico portista continuam Nehuén Pérez e Luuk de Jong, que realizaram tratamento e trabalho de ginásio. Para compensar as ausências, Farioli chamou os jovens da equipa B João Teixeira, Tiago Silva e Ángel Alarcón e ainda o júnior Antoni Nikolov, para integrar os trabalhos do plantel principal.

Os dragões voltam a treinar na manhã de domingo, novamente no Olival. De recordar, o Celoricense recebe os dragões no próximo dia 18 de outubro, pelas 18h, num encontro que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.